Lázár minisztériumában emailt küldtek ki, hogy senki ne felejtsen szavazni a Voks2025-ön

Lázár János Építési és Közlekedési Minisztériumában az alkalmazottak kaptak emlékeztető emailt arról, hogy semmiképp se felejtsenek el szavazni a Voks2025 kormányzati véleménynyilvánító szavazásán – írja az emailt megszerző 444.

A minisztérium Humánpolitikai Főosztálya csütörtökön küldte ki a körlevelet, amiben kérték a dolgozókat, hogy a június 20-ig tartó szavazáson vegyenek részt.

Az egyetlen, Ukrajna EU-s csatlakozásáról szóló kérdést tartalmazó ív visszaküldőinek száma amúgy is ellenőrizhetetlen volt, május vége óta pedig a kormány lehetővé tette, hogy online is kitölthető legyen. És ahogy a nemzeti konzultációk esetében, úgy most sem kell megadni lakcímet vagy a telefonszámot, így akár ez is könnyen számtalanszor kitölthető lehet kamu e-mail címmel vagy automatikus név és e-mail cím generáló programmal is.