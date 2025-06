Vitézy: Lázár számára egyszerűbb a lovakat félteni a Pride-tól, mint a MÁV utasait a hőgutától

A Facebookon büszkélkedett azzal Lázár János, hogy 300 busszal „háromszázszorosan” túlbiztosítják a vasárnapot a szombati vasúti káosz miatt, amelyet sorompóhiba okozott a balatoni fővonalon.

Vitézy Dávidot azonban ez nem győzte meg és egy szintén vasárnapi bejegyzésében az írta:

nem »csak« a vasúti közlekedés omlott össze, hanem a kapkodva kitalált 10 pontról is kiderült, hogy kamu. Még a normális vasútfejlesztés helyett kitalált ígéreteket sem sikerült betartani. Pótlóbusz nem volt, működő utastájékoztatás nem volt. Kiderült, hogy még a látványpékségben is penészes a krémes. Ezért aztán most jól megmutatják: pótlóbuszokkal lepik el Budapestet, egy nappal azután, hogy leálltak a vonatok. Szerencsétlen buszvezetők.