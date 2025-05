Hack Péter: A lehetséges új legfőbb ügyész a lúgos orvos ügyében kitűnő vádbeszédet mondott

Kellemes meglepetés

– így kommentálta az Indexnek Hack Péter, az ELTE ÁJK tanszékvezetője azt, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök Polt Péter helyére Nagy Gábor Bálintot, a Legfőbb Ügyészség főosztályvezető ügyészét, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját jelölte.

A jogtudós emlékeztetett: a kormánytöbbség tavaly úgy módosította az Alaptörvényt, hogy kivették belőle azt a rendelkezést, amely alapján a legfőbb ügyészt az ügyészek közül kell megválasztani. Hack Péter szerint jó üzenet, hogy bár a jelölt Polt Péter bizalmi munkatársa volt, de politikai múltja nincs, miközben ügyészként van szakmai elismertsége, például a lúgos orvos ügyében ő képviselte a vádat, és kitűnő vádbeszédet mondott.A jogtudós szerint Nagy Gábor Bálint szakmai alapon akár az ellenzék bizalmát is élvezheti, ugyanakkor megjegyezte: „jobb lett volna, ha az ellenzéket is bevonják a legfőbb ügyész jelölésébe, de az ő esetében így is lehet esély arra, hogy az ellenzék támogatja a megválasztását. Én nem tudok olyan okokról, amelyek ellene szólnának.”

Kevésbé volt derűlátó annak kapcsán, hogy a parlament kedden, titkos szavazáson két új alkotmánybírót választott: a legfőbb ügyészi posztról távozó Polt Péter mellett Hende Csaba kormánypárti képviselő is a taláros testület tagja lett.

Hack Péter az Indexnek azt mondta: „Kétféleképpen lehet értelmezni a választás üzenetét. Az új tagok pályájuk vége felé közelednek, Hende Csaba a politikai pályafutása végére ért, Polt Péter pedig hamarosan 70 éves lesz. Az egyik értelmezés, hogy az Alkotmánybíróság úgymond kifizetőhellyé válik, a kormánynak tett szolgálataikért megkapják ezt az elegáns pozíciót. A másik értelmezés, hogy két olyan személyt választanak meg, akik közül az egyik évtizedeken keresztül aktív pártpolitikus volt, a másikra pedig a közvélemény jelentős része úgy tekint, mint a Fidesz emberére. Mindkettő értelmezésnek rossz üzenete van.”