A Nyírség sorra dönti a hidegrekordokat

Megdőlt az országos hajnali hidegrekord pénteken: a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gagybátorban mínusz 1,6 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet.

Ahogy azt a HungaroMet Zrt. közli honlapján.

Azt írják:

Péntek hajnalban, kora reggel az ország északi-északkeleti, hidegre érzékeny tájain több helyen 0 fok alá süllyedt a hőmérséklet, emellett a Duna-Tisza közén is előfordult kisebb körzetekben fagy. A leghidegebb Gagybátor és Nyírtass meteorológiai állomásokon volt, ezeken a helyeken egyaránt mínusz 1,6 fokig csökkent a hőmérséklet, ami új napi országos hajnali hidegrekord. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekordot 1995-ben, Pakson regisztrálták, akkor mínusz 1,1 fok volt a napi minimum-rekord.

Nyírtass már egy hete is rekordot döntött, akkor ott mínusz 4,4 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet. Erről múlt szombaton be is számoltunk; cikkünkben a hír futballvonatkozására is felhívtuk a figyelmet, miszerint a korábbi országos hidegrekordnál Dzsudzsák Balázs focista szülőfalujában, Nyírlugoson is jelentősebb zimankót mértek, konkrétan mínusz 2,7 fokot.