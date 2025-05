MÚOSZ: totális támadás indult a független magyar sajtó ellen

Totális támadás indult a független magyar sajtó ellen a Parlamentnek május 13-án, éjfél előtt pár perccel benyújtott törvénytervezet alapján – írja a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ). Ahogy arról mi is beszámoltunk, a törvénytervezet szerint „a Kormány a Szuverenitásvédelmi Hivatal javaslatára rendeletben dönt azon szervezetek jegyzékéről, amelyek közélet befolyásolására irányuló tevékenysége Magyarország szuverenitását veszélyezteti”.

A MÚOSZ értékelése szerint

a szabályozás kellően rugalmas ahhoz, hogy bárkit kipécézzen a hatalom, listázza, büntesse, ellehetetlenítse.

Hozzáteszik: „bár évente több száz milliárd forintnyi állami pénz megy el kommunikációra – közvetlen vagy közvetett formában –, ebből a független sajtónak kevés jut. Ilyen helyzetben a külföldi, nyilvános pályázatokon elnyert pénz a menekülőutat jelentette. De segítséget jelenthet az a pár ezer forintos adomány is, amely határon túl élő honfitársainktól érkezik. Ez is külföldi pénz. Ezt kívánja most letiltani a hatalom. Teszi ezt akkor, amikor a magyar kormány azt követeli az Európai Uniótól, hogy a neki járó támogatást folyósítsa.”

A Magyar Újságírók Országos Szövetségét mélységesen felháborítja „ez a független sajtót létében veszélyeztető törvénytervezet, szándék. Ezért arra kéri a képviselőket – kormánypártiakat és ellenzékieket –, ne legyenek cinkostársai a szabad sajtó elleni támadásnak. Arra kéri a köztársasági elnököt – korábbi alkotmánybírósági elnököt –, ne írja alá a törvényt, ha a Parlament azt elfogadná. És végül arra kérünk minden magyar állampolgárt, tiltakozzon a demokráciát alapjaiban veszélyeztető jogszabály ellen, és ha teheti, anyagilag is támogassa a szabad sajtót. Most a túlélés a tét.”

A MÚOSZ szerint e törvénytervezet elfogadásával hiteltelenné válik az Alaptörvény ama passzusa, mely kimondja: „Magyarország elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit.” Ennek az ellenkezője történik most. Ha hagyjuk – írják.