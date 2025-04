Orbán: A szakmáké a jövő, amit az ukrán munkások veszélyeztetnek

A szakma sztár fesztiválon, szakmunkásképzős fiatalok előtt kampányolt Ukrajna uniós integrációja ellen Orbán Viktor miniszterelnök.

„Talán hallottak róla, hogy éppen zajlik egy szavazás Ukrajna európai uniós tagságáról. Ez az ügy eldönti, hogy milyen lesz az önök következő 20 éve. A legaktívabb, legproduktívabb, legígéretesebb 20 évük. Ha a jövőben is migránsmentes Magyarországot akarunk, ha nem akarunk a nyakunkba milliószám ukrán munkásokat, akik elfoglalják az önök munkahelyeit, és leverik az önök fizetéseit, akkor ne hagyják, hogy a fejük fölött döntsenek. Aki teheti, vegyen részt, döntsenek önök” – biztatta a szakmunkástanulókat Orbán, hogy vegyenek részt a kormány által kezdeményezett „szavazáson”, amelyen Ukrajna EU-s csatlakozásáról lehet voksolni.

Orbán kijelentette azt is, hogy a szakmáké, a jövő és ezt a szüleiknek köszönhetik.

„Nekik köszönhetik, hogy a munka visszanyerte a becsületét, hogy a fiatalok többsége ismét biztos szaktudást akar a kezébe. Nekik köszönhetik, hogy a legkorszerűbb szakképzést építettük ki Magyarországon, 140 milliárd forint értékben fejlesztettük a szakmunkásképző helyeket, a tantermeket, új épületeket és a gépparkokat. Nekik köszönhetik a szakmunkás ösztöndíj rendszert, a munkáshitelt és a 25 év alattiak adómentességét nekik köszönhetik, hogy egy jó asztalos ma már havi 800 ezer forintot is hazavihet, hogy egy jó villanyszerelő akár havi egymilliót is megkereshet, és önök még ennél is többet fognak keresni, ha rendesen kitanulják a szakmájukat és elég szorgalmasak lesznek” – fogalmazott Orbán.