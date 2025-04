„Szarrá tették a településünket” – felhívta Bábolna polgármestere a térség fideszes képviselőjét

„Bábolnának volt egy jó híre. Most a mezőgazdaság dögtemetője lett. Sok idő lesz ezt újrapolírozni” – mondta Horváth Klára, Bábolna polgármestere szerda délután a településen tartott lakossági fórumon a Telex beszámolója szerint. A száj- és körömfájásjárványban elhullott marhák tetemeit a tüntetések ellenére a településen kialakított dögkútban temették el a hatóságok – Kisbajcsról, Darnózseliről és Dunakilitiről összesen 5200 tetemet hoztak a településre. Az önkormányzat egyébként a sajtóból tudta meg, hogy a tetemeket ide hozzák majd, miután Nagy István agrárminiszter múlt kedden közölte a választókerületéhez tartozó Jánossomorja polgármesterével, hogy nem ott temetik el a Szigetközben elpusztított szarvasmarha-állományt.

Az önkormányzat most aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy még egyszer, immár harmadszor ne hozzájuk kerüljenek a szarvasmarhák, ha újabb kitörés történik a ragadós száj- és körömfájás járvány során. „Mi kicsik vagyunk önmagunkban, minket nem hallgatnak meg” – mondta a kisváros polgármestere, aki szerint ha sikerülne kivívni a többség szolidaritását, „ha tömeget produkálunk”, akkor sikerülne válaszokat kapni. A Telex cikke szerint a helyiek vették a lapot, többen is közölték, hogy ha még egy szállítmány jön, a kamionok elé állnak, összebilincselik magukat, nem engednek be újabb marhatetemeket Bábolnára.

A polgármester arról is beszélt, hogy felhívta a térség fideszes országgyűlési képviselőjét, Czunyiné Bertalan Juditot telefonon és „elmondtam, hogy szarrá tették a településünket”. Horváth Klára szerint a döbbent csend után azt mondták neki, hogy „te nem szoktál így beszélni”. „De most így érzek” – válaszolta a polgármester, aki „legalább egy együttérző posztot” elvárt volna az országgyűlési képviselőtől.