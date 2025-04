Tüntetnek a helyiek, tiltakozik az önkormányzat, közben folyamatosan viszik a tetemeket Bábolnára

A szarvasmarhák leölését a felelős hatóságok tegnap délben megkezdték, és este meg is indult a szállítás Bábolnára. Ez jelenleg is folyamatban van – a helyi lakosság tiltakozása és az önkormányzat határozott ellenállása ellenére is – erről Bábolna városának Facebook oldalán számoltak be.

Az ugytudjuk.hu közben arról ír, hogy félpályás útlezárással tiltakoznak a helyiek, ugyanis nem szeretnék, hogy 70-80 kilométerről Bábolna közigazgatási területére szállítsák a tetemeket. A képviselők véleménye szerint a szállítás során meg van az esély arra, hogy még tovább terjesszék a vírust. Ezért sem értik, hogy miért éppen Bábolnára kell tömegével szállítani, majd elföldelni a marhatetemeket.

Bábolnán tegnap rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak, és határozatban fejezték ki tiltakozásukat az ellen, hogy újabb állati hullákat helyezzenek el településükön.

Ma délelőtt 11 órakor – a korábbi tájékoztatásnak megfelelően – részt vettünk egy hivatalos, zártkörű tájékoztatón, ahol a vírushelyzet kezeléséért felelős állami szervek – többek között a NÉBIH, a rendőrség, a vízügy és az ATEV – képviselői ismertették, mi zajlik jelenleg az ATEV által üzemeltetett területen. A tájékoztatón jelen voltak a környező települések polgármesterei, városunk képviselői, valamint a megyei agrárkamara is. Ugyan számos kérdésre választ kaptunk, megítélésünk szerint több fontos ügy még mindig tisztázatlan maradt – különösen az, hogy keresnek-e alternatív helyszínt az elhullott állatok elhelyezésére.

– írják az önkormányzat oldalán.

A mai napon személyesen is átadták a hatóságok képviselőinek a tegnapi ülésen elfogadott önkormányzati határozatot.

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, a bábolnai önkormányzat a sajtóból tudta meg, hogy városukba szállítanák a leölt szarvasmarhákat. Nagy István agrárminiszter már kedd reggel közölte a választókerületéhez tartozó Jánossomorja polgármesterével, hogy nem ott temetik el a Szigetközben elpusztított szarvasmarha-állományt (ott tüntettek is ez ellen), majd a sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy Bábolnára szállítják a dunakiliti és darnózseli telepekről a leölt állatokat.