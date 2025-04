Már elérhető a Lidl húsvéti kínálata!

Ebben az időszakban a vásárlók számára az alacsony árak mellett a széles választék is fontos szerepet kap. Szeretjük, ha a közkedvelt húsvéti termékek között megtaláljuk a kedvencünket.

Jó hírünk van! A kínálat nagyon változatos!

A Lidl sonkaválasztékban összesen 17-féle sonka közül választhatjuk ki a számunkra legmegfelelőbbet: pulykát vagy sertést, főtt-füstöltet vagy hagyományosat. A nagy kedvenc saját márkás Pikok füstölt-főtt kötözött lapocka mellé pedig újdonságként idén bekerült a Pikok Pure füstölt tarja is.

Húsvéti kalácsból 7-féle került a kínálatba. Az ünnepi húsvéti sós kalács, a jól ismert 400 g-os vajas fonott kalács, a tormás kalács és a Dia-Wellness tönköly kalács mellett újdonság lesz a 250g-os vajas kalács, a kör alakú 400g-os vajas-mézes kalács, illetve egy új vaníliás-kakaós kalács is. A kalácsok, valamint a népszerű, helyben sütött pékáruk kiegészülnek a Lidl bejgli kínálatával is. Újra kapható lesz a pisztáciás bejgli, amely karácsonykor már bizonyított, és a klasszikus mákos, diós, gesztenyés ízek is felkerülhetnek az ünnepi asztalra.

Tormából sem csak egyfélét választhatunk. Próbáljuk ki a különböző ízesítésű tormákat, így változatosabbá tehetjük a húsvéti menüsorunkat, de természetesen a hagyományos, nagyon népszerű erős reszelt torma is megtalálható lesz a polcokon. A Lidl saját márkás Hazánk Kincsei termékcsaládjába tartozó tormák egytől egyig magyar beszállítók termékei, amelyek kedveltsége és sikeressége a vásárlók körében azért is kiemelkedő, mert pontosan azt nyújtják számukra, amit elvárnak tőlük: a magyar értékek közvetítését, hogy közelebb hozzák számunkra a magyar konyha tradicionális ízeit. Ráadásul a Lidl Plus felhasználók most 5000 forintos vásárlás után a Hazánk Kincsei reszelt tormát ajándékba kapják április 10-13. között. Az ajándékkupont az applikációban kell aktiválni.

Zöldségekből is vannak hagyományosan húsvéti kedvenceink. Ilyenkor szeretjük az üde friss zöld salátát, a lágy újhagymát, a mélybordó héjú hófehér retket, a csodás piros paradicsomot, a lédús uborkát. Az ötszörös Az Év Zöldség- és Gyümölcskereskedője díj birtokosától elvárhatóan a Lidl maximális választékot kínál ezekből a termékekből is. Átlagosan 150-féle különböző friss termék érhető el a boltokban. A mindennapi beszállítások során kiemelten figyelnek arra, hogy a termékek frissek maradjanak, és megfelelően, esztétikusan legyenek kihelyezve. Az üzletekben több frissességfelelős is dolgozik, akiknek a feladata, hogy biztosítsák a termékek frissességét és a megfelelő minőséget. Mindennap gondosan átválogatják, aprólékosan ellenőrzik a zöldség- és gyümölcskínálatot, hogy az fantasztikusan friss legyen.

Csokinyuszik és csokitojások nélkül nincs húsvét!

A diszkontáruházlánc édességekből is felkészült az ünnepre. A saját márkás Favorina édességek mellett különböző húsvéti csokoládék, csokinyuszik, csokitojások, sütéssel kapcsolatos alapanyagok és sütési kellékek is készen állnak a vásárlók minden igényét kielégíteni.

Újdonság! Bárányhús a húsvéti kínálatban!

Húsvétra igazi ínyencséget kínál a Lidl, így most a bárányhús is elérhető lesz az ünnepi időszakban. Az áruházlánc a hagyományos húsvéti finomságok mellett, friss bárányhúst is kínál a vásárlóinak, amit a Lidl Plus mobilalkalmazáson keresztül rendelhetünk meg előre. Így kényelmesen juthatunk hozzá a kiváló minőségű húsokhoz anélkül, hogy lemaradnánk róla. Az előrendelés folyamata egyszerű: a Lidl Plus alkalmazásban a „Click&Pick” funkciónak köszönhetően április 11-ig rendelhető meg a termék, amit aztán a megjelölt időszakban április 12-16. között vehetünk át, az általunk választott áruházban.

A vállalat ezzel az újdonsággal nemcsak a húsvéti hagyományokat támogatja, hanem a digitális vásárlási élményt is továbbfejleszti, alkalmazkodva a modern vásárlói igényekhez. Aki biztosra akar menni az ünnepi előkészületek során, annak érdemes mihamarabb előrendelnie.