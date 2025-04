Hadházy: 4 milliós szettben jelent meg az Operettszínházban Várkonyi Andrea

Szombaton Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc megnézték az Operettszínházban a Hófehérkét – erről Várkonyi számolt be Facebook oldalán, ahol arról is írt, hogy Pro Filii Alapítványukon keresztül támogatták az előadást. A műsorvezető képeket is feltöltött az estéjükről, így Hadházy Ákos független képviselő beazonosította, hogy milyen ruhában jelent meg az eseményen Várkonyi.

Összesen majdnem négymillió (!) forintba öltözve dicsekedett Andi azzal, hogy az Önöktől lopott pénzből kegyesen jótékonykodik az operettben (Csak a Louis Vuitton kiskosztüm 1.8 millió forint, a táska 1.2, a cipő pedig hétszázezer)

– írja a független képviselő, aki nemrég Matolcsy Ádám feleségének luxusórájáról, luxusnyaralásairól és Rogán Barbara luxustáskájáról osztott meg fotókat.

Rogán Antal feleségének táskája a legutóbbi kormányinfón is téma volt. Gulyás Gergely a tájékoztatón arról beszélt, hogy nem Rogán Barbaráé a milliókba kerülő ruha, táska és ékszer – azt viszont nem árulta el, hogy akkor hogyan kerültek hozzá ezek a méregdrága darabok.

Lázár Jánosnak az utóbbi időben látványosan elege lett a luxizásból és a vállalkozókból, akik jachtokat, repülőket vásárolnak a NER-ből szerezett pénzeikből, miközben azért a miniszter legfrissebb vagyonnyilatkozatában 19 pótlap kellett ahhoz, hogy fel tudja sorolni az összes szántót, erdőt, szőlőt és legelőt. És akkor még nem beszéltünk a batidai birtokról, ami ugyan Gulyás Gergely szerint egy ház, de azért az inkább egy kastély.

Lázár birtokában egyébként festmények és műtárgyak is vannak: