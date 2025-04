„Minden fejlesztésnél ugrál. Csak ilyenkor hallgat” – Lázár kiposztolt egy trolit, amit az utasok tolnak

Avagy a 2-es metró az alagútban áll meg, a 70-es trolit az utasok tolják helyre, a posztok meg valahogy most mégsem jönnek. Minden fejlesztésnél ugrál, hogy anno még ő indította el, ő intézte, ő írta alá, ő beszélt róla először. Csak ilyenkor hallgat.

– írja Lázár János építési és közlekedési miniszter, aki egyébként a Máv-ért is felelős. Azt, hogy pontosan kire gondol, nem írja le, de gyanús, hogy Vitézy Dávidra, ebben a Vitézy Dávid-hangulatú posztban. A poszthoz mellékelt egy videót is, amelyen az látszik, hogy az utasok tolják be a trolit.

A trolikkal egyébként sűrűn előfordul, hogy ha olyan helyen állnak meg, ahol nincs elég feszültség a hálózatban, nem tudnak továbbmenni. Ilyen helyeken alapvetően nem szoktak megállni, csak forgalmi okok miatt. A kettes metró még tegnap gyulladt ki, a vonal egyik szakaszán azóta sem jár a metró.