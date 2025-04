Hazafias nevelésben részesítik a tanárokat a következő tanévtől

Már csak azok a pedagógusok jelentkezhetnek intézményvezetői képzésre, akiknek központilag engedélyezik – vette észre a Népszava. Január elsejétől ugyanis az új iskolaigazgatói megbízások előfeltétele lesz az Oktatási Hivatal (OH) által szervezett, két fél éves „köznevelési igazgatóképzés” elvégzése, ám a képzésre történő jelentkezéshez a fenntartók, így állami iskolák esetében például a tankerületi központok jóváhagyása is szükséges – írta a Népszava megemlítve azt is, hogy az új iskolaigazgató-képzésben résztvevők számát Pintér Sándor belügyminiszter is korlátozhatja.

Mindez része az új pedagógus továbbképzési rendszernek, amely szerint a tanároknak az eddigi hét év helyett öt évente kötelesek részt venni a továbbképzéseken a következő tanévtől. A kötelező képzéseket csak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen lehet elvégezni, más egyetemen már nem lesz lehetőség erre. A Népszava a meghirdetett képzések közül legalább harminc olyat számolt össze (a 104-ből), amelyeknek kiemelt nevelési, fejlesztési céljuk a „nemzeti öntudat” és a „hazafias nevelés”.

„Bejött az, amire már korábban is számítani lehetett: ideológiával átitatott, hazafias lózungokkal tűzdelt kötelező továbbképzési programok indultak az NKE keretében, amiket más, komoly szakmai műhely nem indítana” – mondta Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője.