Trump vámjai a győri autógyártást is veszélybe sodorják, Pintér Bence polgármester cselekvésre szólította fel Szijjártó Pétert

Április 2-ával totális vámháborút indított a világ ellen Donald Trump. Az amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok többek között 20 százalékos vámot vet ki az Európai Unióból behozott termékekre és 34 százalékost a Kínából érkezőkre, de szinte a világ összes országa megkapta a maga drasztikus mértékű vámját, 10 százalék alatt egyetlen ország sem ússza meg. Az IMF szerint mindez jelentős kockázatot jelent a világgazdaságra nézve.

A bejelentés részét képezte az is, hogy Amerika a fentieken túl 25 százalékos vámot vet ki minden külföldről importált autóra is. Ez Győrnek is fájhat, ahol az Audi Hungária színeiben a világ legnagyobb motorgyára székel, és mint arra Pintér Bence polgármester rámutatott, nagyságrendileg 12 ezer győri és Győr környéki embernek biztosítja a megélhetését.

Pintér Bence szerint ezt az ügyet nem lehet a polgármesteri székből orvosolni, csakis diplomáciai eszközökkel, ezért nyílt levelet intézett a szintén győri kötődésű Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterhez, hogy találjon valami megoldást a problémára.

Győr polgármestereként fordulok Önhöz, Magyarország Kormányának tagjához, városunk egykori önkormányzati képviselőjéhez

– kezdi levelét a városvezető, melyben két ügy kapcsán szólította fel a külügyminisztert, hogy „szíveskedjen latba vetni a magyar kormány politikai kapcsolatait”:

Intézkedjen az ügyben, hogy magas hozzáadott értékű, innovatív, kutatás-fejlesztési tevékenységet is végző amerikai beruházások érkezzenek a közeljövőben Győrbe;

és kezdjen tárgyalásokat az amerikai adminisztrációval az autóipart sújtó 25 százalékos vámok európai léptékű visszavonásáról.

Pintér szerint már a jelenlegi helyzet is súlyos, és rövid időn belül kritikus szintekre juthatnak el, ezért haladéktalan cselekvést vár Szijjártótól. A miniszter egyébként már csütörtökön kommentálta a Trump által kiszabott vámokat, szerinte az Európai Bizottság tehet arról, hogy idáig fajult a helyzet.