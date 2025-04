Netanjahu szerint Magyarország megérti Izraelt, ő pedig a barátjának tartja Orbánt

Netanjahu a sajtótájékoztató vége felé kitért a szélsőséges iszlám veszélyeire is, elmondta, hogy Irán támogatja a Hezbollahot és a Hamászt is, akik megerőszakoltak, megöltek izraelieket, és túszokat ejtettek. Szerinte ezzel szemben a zsidó-keresztény civilizációt védi Magyarország és Izrael is.

Közölte, hogy mindent megtesznek azért, hogy a túszokat hazahozzák, és eltiporják az iráni terrortengelyt.

Az izraeli miniszterelnök úgy véli, kevesen értik Európában, hogy Izrael milyen erőfeszítéseket tesz a biztonságáért, Magyarország ezen kevesek közé tartozik. Ezután barátjának nevezte Orbán Viktort.