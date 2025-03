„A vezérkari főnök a konditerem helyett a műtőt választotta” – Gulyás Gergely Ruszin-Szendi Romulusznál lát visszaélést, Nagy Márton CSOK-ügyleténél kizárja

Kapcsolódó

A miniszter egy tűzesettel magyarázta az újabb lakás vásárlását – arra azonban több mint három év elteltével került sor, miközben két szomszédja is azt állítja, hogy mindössze négy hónapra kellett kiköltözniük a II. kerületi házból. Azt is kiderítettük, hogy a társasházban, ahol a miniszter él, családjának két másik lakása is van.