Kilencvenmillióval húzta le egy baranyai nő a belé szerelmes német férfit szervátültetésre hivatkozva

Vádemelést javasol a rendőrség egy Németországban elítélt magyar csaló két rokona ellen. A 31 éves, Baranya vármegyei nő 90 millió forintot csalt ki egy német férfitől a férje és a sógora segítségével – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól még 2021-ben érkezett információ a rendőrségre arról, hogy egy nő számláján gyanús pénzmozgásokat észleltek, és emiatt a banki ügyletet a pénzintézet felfüggesztette. A nyomozás során zár alá vették a feltehetően csalásból származó pénzt, több mint 230 ezer eurót, amely mai árfolyamon meghaladja a 90 millió forintot.

Kiderült, hogy a pénzt egy 74 éves német férfi utalta át a nőnek, akivel Olaszországban ismerkedett össze, s mivel közeli viszonyba kerültek, a hazautazásuk után is tartották a kapcsolatot telefonon. A nő elhitette vele, hogy egy rokonának szervátültetésre van szüksége, majd azt állította, hogy az orvosnak nem tudják kifizetni a pénzt, mert jelentős összegről van szó, amit képtelenek előteremteni. Az idős férfi ekkor ajánlotta fel a segítségét, majd utalta át összeget, de miután a hatóságok zárolták azt, a nő még arra is rávette a férfit, hogy utazzon Magyarországra, és személyesen adja át neki a megígért pénzt, ami meg is történt.

A magyar nyomozók a müncheni rendőrséggel közösen derítették fel az ügyet, majd a bizonyítékok alapján a nő ellen a német rendőrség elfogatóparancsot bocsátott ki csalás miatt. A nőt Budapesten fogták el, majd átadták a német igazságügyi szerveknek: a Müncheni Kerületi Bíróság még 2022-ben 2 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte.

A gyanú szerint a nőt a férje vette rá a csalásra, ő volt a bűncselekmény értelmi szerzője, míg a férj öccse a megszerzett pénz egy részéből ingatlanokat vett Baranya, illetve Pest vármegyében. A nyomozók az információk beszerzése után tavaly nyár végén intézkedtek az ingatlanok zár alá vételéről. A két férfit gyanúsítottként hallgatták ki: a férjet csalás, míg az öccsét pénzmosás miatt.