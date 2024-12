A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa a december 3-i ülésén két eljárásban is megbírságolta a TV2 Zrt.-t, és több médiaszolgáltatóval szemben is vizsgálatot indított.

A TV2-t a „Nálunk minden belefér” című műsorrész miatt büntették meg, mely megsértette a médiatörvény kiskorúakat védő rendelkezéseinek több pontját is.

A műsorrész közvetett és közvetlen módon is ábrázolta a szexualitást egy közterületen lefolytatott szexuális aktusról készített, interneten közzétett videófelvétel ismertetése és részletes kommentálása során

– írják. Úgy folytatták, hogy a műsorszám változatlan tartalommal jelent meg a Tények.hu-n, illetve a TV2 Play-en is; a médiatanács megállapította, hogy a riport felnőtt témával foglalkozott, és a több platformon is közzétett feldolgozása nem volt a 12-16 év közötti korosztály érettségi szintjének megfelelő, ezért a műsorszámot a tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott, negyedik korhatári kategóriába kellett volna sorolni, és a lineáris médiaszolgáltatás esetében ennek megfelelő, 21 órát követő időpontban közzétenni.

A médiaszolgáltató a műsorszámok közzétételével összesen négy alkalommal megsértette a korhatári kategóriába sorolásra és a közzététel időpontjára vonatkozó törvényi rendelkezéseket, ezért a testület mindösszesen 7 950 000 forint bírságot szabott ki a TV2 Zrt.-re, a jogsértések ismételtsége miatt pedig a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 285 000 forint bírság megfizetésére kötelezte.

A médiaszolgáltatónak emellett a jogsértés tényéről szóló közleményt is közzé kell tennie a jogsértéssel érintett médiaszolgáltatásain. A közlemény szerint úgyszintén a klasszifikációs rendelkezések megsértése miatt járt el a testület a TV2 Zrt.-vel szemben a csatornán augusztus 24-én 15 óra 40 perces kezdettel közzétett Last Vegas című műsorszám kapcsán. A médiaszolgáltatóra 3 250 000 forint bírságot rótt ki a testület azért, mert a műsorszám sugárzásával megsértette a korhatár-besorolásra és a közzétételre vonatkozó törvényi előírásokat, a médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben pedig a jogsértés ismételtsége miatt 125 ezer forintos bírságot állapított meg, és a médiaszolgáltatót a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte.

A testület vizsgálja azt is, hogy a Rádió1-en az augusztus 14-én 6 órától közzétett Balázsék című műsorszám idős emberekkel foglalkozó szegmense sértheti-e az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi rendelkezést, emiatt hatósági eljárás indult a Radio Plus Kft.-vel szemben.