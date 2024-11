Lázár minisztériuma feljelentetést tett a műemlékvédelemről kitálaló főtanácsos miatt

Az Építési és Közlekedési Minisztérium feljelentést tett hivatali visszaélés és hamis vád miatt a Partizán Youtube csatornáján 2024. november 27. napján „Kitálal a kormányfőtanácsos… ” címmel közzétett műsorban megjelentekkel összefüggésben – közölték pénteken.

Bátonyi Péter kormányfőtanácsost és műemléki referenst a felvétel vasárnap megjelent rövid beharangozója után egy nappal már ki is rúgták, miután elmondta, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, illetve Lánszki Regő építészeti államtitkár, illetve országos főépítész ellen.

A még aktív kormánytisztviselőként kamera elé álló Bátonyi az anyagban három konkrét műemlékről beszél hosszabban: a Kossuth téri Agrárminisztérium tömbjéről, a Nagykörút és az Üllői út sarkán álló Kilián- (Mária Terézia-) laktanyáról, illetve az attól néhány lépésnyire álló Heinrich-udvarról, jól rávilágítva a kormány, illetve a kormányközeli vállalkozók és milliárdosok eddig nyilvánosan sosem látható összefonódásainak hátterére.

Lázár János minisztériuma szerint

A tárca úgy véli, hogy az ismeretlen elkövető vagy elkövetők megvalósították a hivatali visszaélés bűntettét, majd azt írják, hogy a „a manipulatív módon bemutatott dokumentumok felhasználásával büntetőeljárást kezdeményeztek tárcánk egyik államtitkárával szemben”. Állításuk szerint a minisztérium és annak munkatársai mindenkor a jogszabályokat legmesszebbmenőkig betartva látják el feladataikat, a felhozott vádaknak pedig semmilyen alapját nem látják, ezért a hamis vád miatt szintén feljelentést tettek.

Lánszki Regő visszautasította a Kilián-laktanya műemlékvédelmével kapcsolatban elhangzott hamis vádakat a közösségi oldalán pénteken megjelent bejegyzésében, amelyet az MTI szemlézett.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építészeti államtitkára a Hamis vádak és valódi előrelépés a műemlékvédelemben címmel megjelent bejegyzésében úgy fogalmazott: „Határozottan visszautasítom a korábbi műemléki referens részéről több médiumban tett, a műemlékvédelmet és személyemet érintő hamis vádakat. A szükséges jogi lépéseket megteszem.”

Kijelentette: hazugság, hogy az egykori Kilián-laktanya műemléki védelme sérült volna, vagy hogy bárki az épület bontását akárcsak kezdeményezte volna. „A tény ezzel szemben az, hogy nincs semmilyen engedély vagy elfogadott terv az épülettel kapcsolatban, így sem átépíteni, sem semmilyen munkálatot elindítani nem lehet.”

Cáfolta azt is, hogy testvére tervét segítette volna. „A valóság ezzel szemben az, hogy az elmúlt években készült tervekből az Országos Építészeti Tervtanács egyet sem fogadott el, így testvérem koncepciótervét sem. Testvérem nem tervezője az épületnek” – tette hozzá.

Lánszki Regő szerint az épület műemléki védelme megmaradt és megerősödött. „A korábbi Kilián-laktanya továbbra is műemlék. A 27/2024. (VIII. 15.) ÉKM rendelet pontosan meghatározza, hogy mely Hild Józsefhez köthető értékei élveznek védelmet” – rögzítette.

Az államtitkár felsorolta az épületegyüttes védett elemeit. Ezek:

Ezeket most már nem lehet megváltoztatni – szögezte le.

Emlékeztetett arra is, hogy a korábbi, állítólagos „teljes védelem” alatt jelentős, az eredeti értéket valóban romboló átalakításokra került sor. Ilyen volt szerinte a belső végigfutó nyitott közlekedők beépítése, száznál is több szükséglakás kialakítása, strukturális változások végrehajtásával, melegbár és diszkó létrehozása, valamint a metróépítéskor a sarki árkád kiépítése, ami mára „hajléktalan WC” lett.

Utalt arra is, hogy az átalakítására több koncepció is született, de egyiket sem engedélyezték. „Az elmúlt években öt különböző terv készült az épületre. Egyik sem került engedélyezésre.”

A testvérem tervét nem segítettem, nem is tárgyaltam, nem is tárgyalhattam. Informálisan sem segítettem. Az Országos Tervtanács – mint független testület – kétszer is kritikailag elutasította azt. Így az általa tervezett ötlet nem valósult és nem valósulhat meg