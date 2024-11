Elfogadták a fővárosi parkolási reformot

A Fővárosi Közgyűlés az új tárgyalásrend értelmében a vitanap végén, egyben szavaz az előterjesztésekről. Az újabb maratoni ülés legfontosabb előterjesztései a főpolgármester-helyettesek megválasztása és a parkolási reform voltak. A helyettesek megválasztását már az ülés elején levették a napirendről,

a fővárosi parkolási rendszer reformját viszont nagy többséggel megszavazták. Karácsony Gergely és Vitézy Dávid parkolási javaslatait egy csomagban tárgyalták. Összegezve mindkettejük célja megdrágítani a parkolást annak érdekében, hogy zöldíteni lehessen a várost, hogy azt visszavehessék a gyalogosok, a dugók száma csökkenjen, a közösségi közlekedést használóké pedig nőjön. 2026-tól emelkedni fognak a parkolási díjak, többet kell majd fizetni a városi terepjárók után, a belvárosban megszűnik a hétvégi ingyenes parkolás, a BKK-bérlettel rendelkező autósoknak kedvezményt adnak, megszüntetik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolását és leszerelik a parkolóautomatákat is. Helyette a Budapest GO applikáción keresztül lehet majd fizetni. A parkolási rendszerváltásnak hívott rendelkezéscsomagról az alábbi cikkünkben írtunk részletesen.

A Fidesz nem támogatta a parkolási reformról szóló javaslatot. A parkolásról hosszasan vitáztak a képviselők: a fideszesek a készpénz használat mellett érveltek, és azt hangsúlyozták, hogy P+R parkolókat kell építeni a külső kerületekben, mivel a nemfizetős zónákban súlyos többletforgalmat eredményezhet a parkolási díjak emelése. Kiss Ambrus, a fővárosi hivatal vezetője erre válaszul elmondta, hogy a főváros területén belül nincs értelme az ilyen parkolóknak, hiszen az ingázóknak a város határán kellene tömegközlekedésre váltani, vagyis a parkolók létesítése szerinte állami feladat. Vitézy elmondta, hogy a részletszabályok kidolgozására még van másfél évük, a P+R parkolókat pedig szerinte is a budapesti agglomerációban kell megvalósítani, ami Lázár János közlekedési miniszter feladata lenne. A fideszes Gulyás Gergely Kristóf azt válaszolta, aggódik Vitézy egészségéért, mert mindig úgy felhúzza magát, ha Lázárról beszél. Ezután hársfatea fogyasztását javasolta, de Karácsony a vita lezárásakor elmondta, hogy hangulatingadozásra a citromfűtea alkalmasabb.

A közgyűlés nagy többséggel elfogadta a igazgatóságok és felügyelőbizottságok feloszlatásáról szóló javaslatot. Az öt legnagyobb fővárosi cég igazgatóságai, illetve felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása november folyamán lejárt, illetve november 30. és december 31. napjával lejár. A társaságok törvényes működésének biztosításához elengedhetetlen ennek a helyzetnek a rendezése, és mivel Karácsony nem látott esélyt arra, hogy konszenzus alakuljon ki a személyek megválasztásánál, azt javasolta, hogy az összes fővárosi cégnél, köztük a BKK és a BKV esetében szüntessék meg az igazgatóságokat, és vegye át a Közgyűlés az igazgatósági jogokat. Ez a gyakorlatban plusz előterjesztéseket jelent majd a testületnek, de Vitézyéket és a Tiszát is meggyőzték Karácsony költséghatékonyság melletti érvei, ugyanis a főpolgármester szerint a javaslattal évi 250 milliót lehet spórolni. A felügyelőbizottságokba ideiglenesen, 2025. május végéig a Főpolgármesteri Hivatal vezetői megbízású köztisztviselői ülnek be.

Vitézy a vita során elmondta, hogy a főváros tud majd működni Draskovics Tibor nélkül is, és arra kérte Karácsonyt, hogy a következő ülésen ismét vegye napirendre a szervezeti és működési szabályzatot, melyről a testület az első és második ülésén sem tudott megállapodni. Vitézy és a Tisza olyan SZMSZ-t szeretne, amely a döntéshozatalban erősíti a közgyűlés szerepét a főpolgármester kárára.

A képviselők az aluljárók éjszakai lezárásáról szóló fideszes javaslatról is hosszasan vitáztak. Az ötlet éles bírálatokat kapott a kutyapárti frakcióból, amely hajléktalanellenesnek minősítette a tervet: Döme Zsuzsanna, az MKKP társelnöke, Ferencváros alpolgármestere azt mondta, reméli, hogy nincs reinkarnáció, mert a teremből „sokan meztelen kismacskaként születnének újra a tundrán”. Vitézy az eredeti előterjesztéshez képest, amely egyébként csak a kérdés megvizsgálását tűzte célul, tovább ment, és módosító indítványában azt javasolta, hogy maradjanak zárva az aluljárók arra az időre, amikor nem járnak a metrók. Szerinte az aluljárókat hiba lenne közterületként kezelni, hiszen éjszaka semmilyen közfunkciót nem látnak el: a zebrán is át lehet jutni az úttesten.

Az eredeti napirenden szerepelt Karácsony helyetteseinek a megválasztása is. A főpolgármester két személyt jelölt helyettesének: Kiss Ambrust, aki az előző ciklusban is főpolgármester-helyettesként segítette a munkáját, de miután idén több frakció sem támogatta az újraválasztását, új pozíciót kapott, és a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója lett, valamint egykori kihívóját, az LMP és a kampányhajrában már a Fidesz által is támogatott Vitézyt.

Mivel a főpolgármester egyik jelölt mögött sem tudta megteremteni a közgyűlési többséget (a Tisza, a DK, Baranyi Krisztina, sőt maga Vitézy is előzetesen kifogásokat emelt), Karácsony párttársa, Barabás Richárd újbudai alpolgármester javaslatára az ügyet levették a napirendről, így vita és szavazás sem volt a kérdésről.

A főpolgármester-helyettesről így a Fővárosi Közgyűlés harmadik ülésén sem tudtak szavazni, így továbbra is törvénytelenül működik a főváros. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a döntés elnapolása után elmondta, hogy nem szeretné megvárni, amíg a főváros felszólítást a kormányhivataltól, mert az a testület feloszlatásához is vezethet.