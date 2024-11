A DK sem hajlandó megszavazni Vitézyt főpolgármester-helyettesnek, mert az az „ellenzéki szavazók elárulása lenne”

A DK képviselői támogatják a minden szempontból alkalmas, tapasztalt és tisztességes Kiss Ambrus megválasztását. Viszont a másik jelölt, Vitézy Dávid számunkra nem támogatható – írja közleményében a Gyurcsány Ferenc által vezetett párt. Szerintük „az Orbán-kormány volt államtitkárának és a Fidesz főpolgármester-jelöltjének városvezetésbe való megválasztása sok százezer budapesti ellenzéki szavazó elárulását jelentené”, miután a fővárosi önkormányzati választáson a szavazók 70 százaléka a Fidesz ellen szavazott.

Karácsony Gergely a napokban jelentette be, hogy egyrészt korábbi kihívóját, a Podmaniczky Mozgalmat vezető Vitézyt, illetve az előző ciklusban is ezt a pozíciót betöltő Kisst jelölte főpolgármester-helyettesnek, a javaslatot pedig be is nyújtotta a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére.

A DK azt írta, értik Karácsony arra irányuló szándékát, hogy végre legyenek helyettesei a városvezetésben, de számunkra „a NER-hez ezer szállal kötődő, onnan érkező, annak a támogatását főpolgármester-jelöltként is élvező Vitézy teljesen elfogadhatatlan”.

Vitézy Dávid hétfőn azt írta, „a főpolgármester bizalma megtisztelő”, és nem ugrik el „a feladat és a felelősségvállalás elől”. Ezután viszont felsorolt négy feltételt, amelyek teljesülése nélkül nem vállalja a felkérést, és közölte azt is, nem lát sok esélyt rá, hogy a szerdai közgyűlésig ez megváltozzon.

Egyre erősebb kérdésessé válik, hogyan lenne meg Karácsony mögött a közgyűlési többség ahhoz, hogy a helyetteseit megválasszák. A Tisza Párt előre jelezte, hogy nem fogja megszavazni az erről szóló javaslatot, így ehhez a Fidesz-frakció szavazataira lenne szükség.