Balhé lett abból, hogy református tiltakozók várták Balog Zoltánt a templom előtt

Egy kis csoport várta a salgótarjáni református templom előtt az oda meghívott Balog Zoltán püspököt a napokban– írja az atv.hu. „Egy bátor csapat hozott egy molinót, amelyre az volt írva, hogy szégyelljétek magatokat. Ezzel utalva a püspöki kegyelmi botrányra. Mi pedig ezt csendben szerettük volna tudatni az emberekkel, hogy ez a véleményünk. Nem akartunk ebből botrányt, de sajnos a lelkész asszonynak a férje elénk ugrott és leszaggatta a molinót, illetve a telefonom előtt ugrált is ki akarta szedni a kezemből a telefont” – mondta el Tóth-Beeri Szilvia református gyülekezeti tag az ATV Híradójának.

A hálaadó istentisztelet mellett a gyülekezet új házát is felavatták, de oda sem mehetett be mindenki. Például a közösség korábbi presbitere is.

„Válasz nem adtak, nem mehetek be. Én a püspök úrnak szerettem volna egy ajándékot, olyan ajándékot átadni, amit csak Salgótarjánban kaphat meg. A 150 zsoltár ének teljes felvételét és ezzel az ajándékkal nem mehettem be, még egyszer mondom saját volt presbitertársaim és a gondnok nem engedett be” – mondta Tóth Tibor hegedűművész.

„Nem biztos, hogy jó fényt vet az egyházra, ha őt kérjük fel egy avatásra, de ez az én véleményem. Tehát kifejezetten Balog püspök ellen, illetőleg azok ellen a személyek ellen, akik még mindig őt védelmezik, ajnározzák” – fogalmazott Musztács László nyugdíjas jogász.

Az eset miatt a helyszínen a rendőrök több személyt is igazoltattak.