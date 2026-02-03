„Ne szégyenlősködj. Gyújtod? Azaz, jó volt?” – hároméves kisfia előtt kristályozott a nő, a nyolcéves gyermeke szolgálta ki a vevőket

Ne szégyenlősködj. Gyújtod? Azaz, jó volt?

– hallatszik azon a döbbenetes videón, amit a Somogy vármegyei rendőrség tett közzé egy drogos fiatal anya elfogása után. A nyomozók azonnal őrizetbe vették a 28 éves nőt.

A rendőrség tájékoztatása szerint olyan információk jutottak a hatóság tudomására, hogy az egyik kaposvári ingatlanban lakó 28 éves nő kristályt fogyaszt, illetve kereskedik is azzal.

Több alkalommal nyúlt kábítószerhez a három és nyolc éves gyermeke jelenlétében. Sőt a nagyobbik gyermekével többször a vevőit is kiszolgáltatta. Az egyik ilyen esetről videófelvétel is készült, amin látható, hogy a kisgyermek már egy betanult mozdulatsort ad elő.

– közölte a rendőrség.

A kábítószer-kereskedelemmel és kétrendbeli kiskorú veszélyeztetésével gyanúsított nőt őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A gyermekek elhelyezéséről szintén gondoskodtak.