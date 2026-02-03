A Magyar Kézilabda Szövetség levelet küld az EHF-nek a játékvezetéssel kapcsolatban

A magyarok a kristianstadi csoportkörben Lengyelországot 29–21-re, Olaszországot 32–26-ra legyőzték, majd 24–23-ra kikaptak Izlandtól. A malmői középdöntőben Svájccal 29–29-es, a társházigazda Svédországgal 32–32-es döntetlent játszottak, Szlovéniától 35–32-es, végül Horvátországtól 27–25-ös vereséget szenvedtek.

Bár az előzetesen megfogalmazott célkitűzést nem teljesítette a csapat, mivel nem zárt a legjobb nyolc között, Ilyés szerint így is teljesítette az elvárásokat.

Nem vagyok csalódott, mert az Európa-bajnokságok kiszámíthatatlanok, másrészt pozitívum, hogy az átalakulás, a fiatalítás jó úton halad. Jó volt látni, hogy a junior világbajnoki ezüstérmesek mennyire beépültek – a kezdőcsapatnak már négyen tagjai -, és volt olyan fiatal, akinek sikerült még több játékpercet adni ezen a tornán

– idézte az MTI az MKSZ elnökét.

Ilyés azt is megemlítette, hogy voltak olyan játékvezetői döntések, amelyek mérkőzéseket döntöttek el, ezekből a magyar válogatott ezúttal rendre rosszul jött ki. Szóba hozta a svédek elleni találkozót, amelynek utolsó másodperceiben Hampus Wanne szabálytalankodott Szita Zoltánnal szemben, mégsem lett belőle büntető, pedig egy plusz pont még egy helyezést jelenthetett volna.

Az MKSZ hivatalos levélben fogalmazza meg észrevételeit a játékvezetéssel kapcsolatban az európai szövetség (EHF) számára.

A keret legközelebb március közepén találkozik, májusban pedig világbajnoki selejtező vár rá Szerbia vagy Litvánia ellen.