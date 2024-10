Hadházy: Vietnamnak nem kellett a „magyar kórház”

Vietnam nem kért a magyar segélyhitelből, inkább saját forrásból finanszírozza a kórházépítést –közölte Külgazdasági és Külügyminisztérium Hadházy Ákos független képviselő kérdésére.

Orbán Viktor miniszterelnök még 2017-ben jelentette be, hogy „Magyarország 500 ágyas onkológiai kórházat épít Vietnamban”. A projektről a külügyminiszter később azt nyilatkozta, hogy a módosult projektben Magyarország 60 millió euró (mai árfolyamon 24 milliárd forint) segélyhitelt ad Vietnamnak egy kórházra, a támogatás feltétele az, hogy magyar cégek építsék fel a létesítményt.

Azóta eltelt hét év, ezért döntött úgy Hadházy, hogy rákérdez a tárcánál, hogy áll a nagy projekt.

A politikus kommentárja szerint állítólag most a vietnami fél döntött úgy, hogy visszafizeti a hitelt és megcsinálja a kórházat saját pénzből, az okokról azonban hallgat a külügy, ahogy arról is, hogy mely magyar cégek vettek volna részt a projektben, illetve mennyibe került ez a kaland nekünk, adófizetőknek.

A 24.hu Orbán 2017-es bejelentésekor megírta, hogy a „magyar kórház” sztorija már akkor is évek óta húzódott. A vietnami vezetéssel először Bajnai Gordon miniszterelnök állapodott meg a segélyhitelről 2009-ben. A 60 millió eurós, Can Tho városában tervezett beruházásra ezután az Orbán-kormány írt ki pályázatot, amelyben győztest is hirdettek, ám a pályázatot mégis érvénytelenítették, és ezzel az ügy évekre le is került a napirendről.

A 24.hu információja szerint a 2012-es kudarc oka az volt, hogy a magyar tervekről kiderült, nem vették figyelembe eléggé a helyi környezet sajátosságait. Az 1,2 millió lakosú város ugyanis a Mekong deltájában, erősen mocsaras vidéken fekszik. A kórházat is cölöpökre kellett volna építeni, de egy számítási hiba miatt már a munkák megkezdése előtt valószínűsíthető volt, hogy az alapok nem bírták volna a terhelést, és belesüllyedtek volna a talajba.

Ha legközelebb azt hallják, hogy Orbán, vagy Szijjártó Péter a „keleti nyitás” eredményeivel büszkélkedik, vagy valami grandiózus külföldi magyar gigaberuházást jelent be, jusson eszükbe a vietnami kórház! Kb. ennyire lehet elhinni, amit pártunk és kormányunk bejelent, miközben a nem kormánygépeiken körberepülik a világot!

írta Facebook-oldalán Hadházy.