Magyar Péter: Nem Bojár Gábor a Tisza Párt legnagyobb támogatója

Bojár Gábor emlékei szerint 5-6 millió forinttal támogatta a Tisza Pártot – közölte Magyar Péter az RTL Híradóval. Magyar hozzátette: nem az üzletember a párt legnagyobb támogatója, több más vállalkozó is támogatta már őket. Költéseikről ezt követően is a párt honlapján számolnak majd be, jelezte.

Bojár arról beszélt, hogy a Tisza alelnöke még áprilisban kereste meg, ő pedig „hazafias kötelességének tartotta támogatni a Fidesz leváltására esélyes legerősebb formációt”. Az üzletember azt is elárulta, hogy Magyar nem örült annak, hogy nyilvánosságra került a neve.