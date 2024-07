31 külföldi került pesti kórházba kábító gumicukor miatt

A betegek egy belvárosi kendershopból vettek gumicukrot. Egy zacskó (öt darab) 15 ezer forintba kerül. A terméken fel van tüntetve, hogy egy THCJD nevű anyagot, pszichoaktív kannabinoidot tartalmaz – írja a Blikk. A lap informátora szerint a betegek szörnyű állapotban, gyakorlatilag magatehetetlenül, félig kómában kerültek be a toxikológiára,

A Budapesti Rendőr-főkapitányság az közölte, hogy „szenvedélykeltés vétség gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást, mert az elmúlt napokban többen – köztük fiatalkorúak – kerültek kórházba, miután egy belvárosi CBD-shopban vásárolt gumicukor fogyasztását követően rosszul lettek. A nyomozók az üzlet teljes gumicukorkészletét lefoglalták, és szakértői vizsgálatnak vetik alá.”

A Blikknek dr. Funk Sándor addiktológus azt mondta, a szintetikus szerekkel nagyon sok a baj, mert rendkívül kis mennyiségben is hatásosak, amíg nem „lövik be” pontosan, milyen adagban hatnak, nagyon veszélyesek, akár halált is okozhatnak Ez a szer azért lehet a piacon, mert valószínűleg még nem kapott hivatalos azonosítási kódot, így a hatóságok nem tudnak speciálisan figyelni rá. A szakember úgy vélte, lehet, hogy nem épülnek fel teljesen a betegek, ha ugyanis valami ilyen súlyos, napokig tartó, kómához hasonló állapotot okoz, akkor sajnos előfordulhat akár maradandó károsodás is, attól függően, hogy az agyban mire hatott a szer.