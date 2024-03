Orbán Balázs: Magyar Pétert semmi sem motiválja, csak a bosszúvágy

Teljesen egyértelmű az elmúlt napok őrült futamából, hogy Magyar Pétert semmi sem motiválja, csak a bosszúvágy. Azért, mert elhagyta a felesége, nem gondolom, hogy politikusokat kéne felelősségre vonni

– nyilatkozta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az RTL-nek az EU-csúcson. Elmondta azt is, hogy a Varga Judit exférje által megfogalmazott vádakat „Magyar Péter irodalmi munkássága részének” tekinti.

Magyart szerdán tanúként idézte be Völner-Schadl ügyben a nyomozó főügyészség. A meghallgatás utáni sajtótájékoztatón elmondta, hogy hangfelvételekkel tudja alátámasztani, hogy az ügyben Rogán Antal vagy az emberei manipulálták az ügyészségi iratokat. Orbán Balázs erről azt mondta: jelen pillanatban semmilyen bizonyítékot nem látunk. Arra kérdésre, hogy lenne-e következménye a kormányra nézve, ha léteznének ezek a bizonyítékok, Orbán azt mondta, „hipotetikus helyzeteket nem tudunk megítélni”.

Magyart az ügyészség folytatólagos tanúkihallgatásra hívta be március 26-án 9 órára. Azt ígérte, arra az alkalomra magával hozza a bizonyítékait, köztük az általa készített hangfelvételeket, és ha lehet, ezeket nyilvánosságra is hozza.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője korábban azt nyilatkozta, hogy Magyar Péter azért mond ilyesmit, mert elvesztette felesége által szerzett állásokat. Az RTL megkérdezte Orbántól, hogy ez azt jelenti-e, hogy a kormánypárti politikusok rokonoknak szereznek állásokat.

Nem, nem így mennek a dolgok. De az kétségtelen tény, hogy Magyar Péternek olyan megbízásai voltak, amik megszűntek. És amíg ezek megvoltak, addig nem állt a nyilvánosság elé, csak azután, sértett, elhagyott férjként. Ez több mint gyanús, ez azt mutatja, hogy itt valami személyes motiváció van

– válaszolta Orbán, megjegyezve, hogy ezt szerinte nem a kormánynak, hanem a politikai kommentátoroknak kell véleményezni. Elmondta azt is, hogy szerinte nem Varga Judit szerezte ezeket az állásokat Magyarnak.

2019 nyarán Magyar, felesége igazságügyi miniszteri kinevezésével közel egy időben a Diákhitel Központ Zrt. vezérigazgatója lett. A posztot 2022-ig töltötte be, de ezután is a NER kötelékében maradt. Az elmúlt két évben a Magyar Közút Zrt. és a Volánbusz igazgatósági, valamint a Mészáros Lőrinc-féle MBH Bank felügyelőbizottsági és tagja volt. Emellett februárig a Hiventures Zrt. befektetési bizottságának is tagja volt.