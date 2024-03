Lázár János Magyar Péter vádjairól: Súlyos állítások hangzottak el

Szerdán tanúként idézte be Völner-Schadl ügyben a nyomozó főügyészség Magyar Pétert, aki a meghallgatás utáni sajtótájékoztatón elmondta, bizonyítékokkal, hangfelvételekkel tudja alátámasztani, hogy Rogán Antal és/vagy az emberei bementek az ügyészségre, és hozzátettek vagy kivettek a nyomozati iratokból. Magyar, aki március 15-én bejelentette, hogy pártot alapít, azt is elmondta az ügyészeknek, hogy a kormány tudott arról, hogy nyomozás és titkos megfigyelés zajlik, és erről a gyanúsítás előtt fél évvel tájékoztatták Völner Pál igazságügyi államtitkárt is.

A Fidesz részéről elsőként Kocsis Máté frakcióvezető kommentálta Magyar nyilatkozatát, mondván, „Magyart elhagyta a felesége, elvesztette a felesége által szerzett munkahelyeit, és ezért bosszút akar állni”.

A frakció álláspontját Máté kiválóan foglalta össze

– mondta erről Lázár János a Telexnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kampuszán. A lap erre megkérdezte az építési és közlekedési minisztert, tényleg így megy-e, hogy az igazságügyi miniszter szerez állásokat, mire ő azt felelte, hogy a Fidesz-frakció tagjaként nem szívesen kommentálná a frakcióvezető véleményét, de egyetért vele.

Magyar egyébként tavaly áprilisban a Lázár által újraszervezett Volán igazgatósági tagja is volt.

Lázár a Magyar által megfogalmazott vádakról is elmondta a véleményét.

Nem akarom kommentálni, szeretném megvárni, hogy ennek az ügynek mi lesz a vége. Súlyos állítások hangzottak el, kíváncsi vagyok, mi lesz ennek az egésznek a vége

– mondta a miniszter.

Magyart az ügyészség folytatólagos tanúkihallgatásra hívta be március 26-án 9 órára, és ő azt ígérte, arra az alkalomra magával hozza a bizonyítékait, köztük az általa készített hangfelvételeket, és ha lehet, ezeket nyilvánosságra is hozza.