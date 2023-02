Orbán Viktor azonnali segítséget ígért a földrengés sújtotta Törökországnak

Orbán Viktor miniszterelnök a Twitteren fejezte ki részvétét Recep Tayyip Erdoğan török elnöknek a Törökországot sújtó földrengés miatt

A kormányfő egyben közölte, hogy utasította a magyar hatóságokat, hogy nyújtsanak azonnali segítséget Törökország számára.

I would like to offer my condolences to @RTErdogan and the people of #Türkiye following today’s tragic earthquake. We are praying for the families of the victims. I have instructed the Hungarian authorities to provide immediate assistance to Türkiye.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 6, 2023