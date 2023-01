Digitális okos parkolás könnyíti az autósok életét már Újlipótvárosban is

A legtöbb autós számára nem ismeretlen a stresszes helyzet, amikor a zsúfolt városi forgalomban parkolóhelyet keresve kell körözni hosszú perceken keresztül. Becslések szerint a belvárosi forgalom 30%-át szabad helyet vadászó autók teszik ki, akik adott esetben többször is végigaraszolnak ugyanazon az útvonalon, remélve, hátha épp felszabadul egy hely a környéken. Ez nem csak idegtépő, de jelentős környezetterheléssel is jár. A technológia szerencsére megoldást nyújt, vagy legalábbis lényegesen könnyít ezen a helyzeten.

Jó hír a XIII. kerület, Újlipótváros lakosai és autósai számára: 2022 decemberétől kezdve ők is élvezhetik a Smart Lynx Kft. által üzemeltetett utcai okos parkolási rendszer előnyeit. Az okos parkolás a XIII. kerületben már 2019 óta elérhető a Szent István parknál 100 közterületi parkolóhelyen, ez most újabb 750 szenzorral bővült a Pozsonyi út – Victor Hugo utca – Tátra utca és a Szent István körút által határolt területen.

A digitális okos parkolási rendszer alapját parkolóhelyekre telepített szenzorok képezik, amelyek segítségével elérhetővé válnak az egyes helyek foglaltsági adatai az autósok és a városvezetés számára. Az autósoknak az ingyenesen letölthető Parker alkalmazás mutatja meg az aktuálisan szabad parkolóhelyek pontos helyét. Az app szükség esetén a navigálásban is segít, mi több, a mobilparkolást is el tudja indítani. A szűrőbeállítások emellett lehetőséget nyújtanak arra is, hogy a térképen csak specifikus parkolóhelyek jelenjenek meg, mint például a mozgáskorlátozott helyek, a rakodóhelyek vagy az elektromos töltők.

A Smart Lynx rendszere Újlipótvároson kívül Budapest V. kerületében és Pécsett is megtalálható. Ezek az önkormányzatok az okos város fejlesztések úttörői közé tartoznak, így lakosaik Magyarországon egyedülálló módon élvezhetik egy jól működő utcai okos parkolási rendszer minden előnyét. Az eddigi tapasztalatok alapján a Parker alkalmazás használói átlagosan 60%-kal kevesebb időt töltenek parkolóhely kereséssel, ami megközelítőleg 10 percet jelent parkolásonként, és jellemzően 62%-kal közelebb tudnak megállni az eredeti úti céljukhoz.

Az okos parkolás elsődleges haszonélvezői a kerületi lakosok, ők a legtöbb esetben kénytelenek az utcán helyet keresni, mivel a klasszikus bérházas környéken nagyon kevés a mélygarázs. A belvárosba egyébként csak az megy be autóval, akinek nagyon muszáj. A rendszer élhetőbbé teszi az itteniek mindennapjait, hozadékai azonban ezen jóval túlmutatnak. Ha nem is teremt új parkolóhelyeket, de optimalizálja a meglévő helyek kihasználtságát, a parkolás üzemeltetés hatékonyságát és az utazási időt egyaránt. Az utóbbi rövidülésével csökken a károsanyag-kibocsátás, ami tisztább levegőt eredményez. Az autósok nem csak időt és idegeskedést, de pénzt is spórolhatnak, hiszen kevesebb üzemanyag-felhasználással juthatnak el céljukhoz. A rendszer gazdasági előnyeit az önkormányzatok is élvezhetik, ugyanis a parkolóhelyek kihasználtságának növekedése több parkolási bevételt jelent.