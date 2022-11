Ultimátumot adtak az ellenzéki pártok Újbuda DK-s polgármesterének Molnár Gyula miatt

Megdöbbenve értesültünk arról a hírről, miszerint Molnár Gyulát kabinetvezetőnek, Lakos Imrét pedig kabinetvezető-helyettesnek nevezed ki

– írták szerdán közzétett közös levelükben a XI. kerület alpolgármesterei, önkormányzati és országgyűlési képviselői.

A László Imrének, Újbuda DK-s polgármesterének címezett levelet a Momentum és a Párbeszéd is nyilvánosságra hozta. A levet Orosz Anna és Tóth Endre országgyűlési képviselők, az önkormányzat momentumos, LMP-s és MSZP-s képviselői, és Rádi Károly önkormányzati képviselő is aláírta. Rádi tavaly lépett ki a Demokratikus Koalícióból.

A felháborodás oka, hogy a polgármester, aki hétfőn jelentette be, hogy újraindul a 2024-es önkormányzati választásokon. A Facebook-os bejelentésből derült ki az is, hogy az MSZP korábbi elnökét, a DK-ba átigazolt Molnár Gyulát nevezi ki kabinetvezetőnek. Molnár Gyula kétszer is volt már polgármester a kerületben, és már nyár óta a kabinet tagja. Helyettese az egykori kerületi SZDSZ-s alpolgármester, Lakos Imre lesz, aki időközben szintén a DK-ba találta meg a helyét. A problémákat tetézi, hogy Lakos 2020-ban már volt kabinetfőnök László Imre mellett, de olyan gyorsan összekülönböztek, hogy másfél hónap után véget is ért a megbízatása. A posztot akkor nyolcmilliós kártérítéssel hagyta ott.

A kerület ellenzéki politikusai szerint Molnár és Lakos kinevezése szakító próbája lehet az eddig viszonylag zökkenőmentesen zajló együttműködésnek. A levél szerzői azt írták, hogy ha László nem áll el szándékától, akkor már a decemberi testületi ülésen kiállnak mögüle.

Amennyiben ezt a kérésünket nem tudod vagy nem akarod megfontolni, kénytelenek leszünk a nyilvánossághoz fordulni. Emellett azt is szeretnénk jelezni, hogy ebben az esetben a polgármester mögött álló testületi többség biztosítását már a decemberi ülésen sem tudjuk garantálni. Ugyanakkor itt is szeretnénk megerősíteni, hogy kérésünk megfontolása esetén továbbra is nyitottak vagyunk a közös munkára és együttműködésre, azonban ennek elengedhetetlen feltétele, hogy egy ilyen jelentős politikai kérdésben ne hozz olyan döntést, ami a városvezetést biztosító képviselők és pártok nagy részének véleményével szembemegy

– írták az újbudai ellenzékiek.