Gulyás: Miközben Cseh Katalin hatmillió forintot keres, azon dolgozik, hogy a tanárok ne kapjanak béremelést

A minisztert a Momentum EP-képviselőjéről kérdezték, mire Gulyás azt mondta, Cseh is egy megválasztott képviselő, így az ő munkássága felett is ítéletet mondanak majd a választók 2024-ben az EP-választásokon. És ismét előhozta azt a narratívát, hogy a magyarországi ellenzéki képviselők – így Cseh Katalin is – azért folytatnak aknamunkát Brüsszelben, hogy ne érkezzen uniós pénz Magyarországra, így ne tudják emelni a pedagógusok bérét.