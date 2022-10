Kárász Róbert a tévézésről: Fárasztónak éreztem, hogy valami jobb, jó arcomat mutassam

Távozásának friss híréről beszélt új, 16 perces Facebook-bejelentkezésében Kárász Róbert, akiről hétfőn derült ki, hogy közös megegyezéssel elhagyja az ATV-t.

Kárász jelenleg a hétköznap reggelenként jelentkező Start egyik műsorvezetője, november végéig el is látja ezt a feladatát, azt követően távozik majd. A tévés a Mandinernek nyilatkozott elsőként az okokról: „Több mint hat éve dolgozom az ATV Start politikai és közéleti műsorában és tízéves alapítványi munka áll a hátam mögött. Számomra a fogyatékkal élők ügye és foglalkoztatása a legfontosabb. A Premier Kultcafé egy olyan kávézó, amely európai modell értékű es ahol évek óta közel 30 fogyatékossággal élő embernek tudtunk munkát adni, jelenleg pedig tizenkét megváltozott munkaképességű személy dolgozik a Fogadj Örökbe Egy Macit alapítvány alkalmazásában.”

Mostani videójában sok minden kiderül Kárász önképéről, sőt jellegzetes stílusának elemzésébe is belemegy az ATV műsorvezetője.

Hozzászoktam az elmúlt hat évben, amióta az ATV-nél dolgozom, hogy a kommentelők egy része, nem feltétlen az én oldalamon, de más oldalakon, iszonyatosan szeretett velem kapcsolatban véleményeket kifejteni. Azok közé tartoztam, akik ha nem is minden esetben trollkodásból, de mégis örömmel válaszoltam ezekre a kérdésekre, megjegyzésekre, sőt elismerem, hogy néha kellemesen provokáltam ezeket az embereket. Az alpáriságot soha nem szerettem, én sem ilyen vagyok

a környezetemben felhívták a figyelmemet, hogy te egy olyan megosztó pali vagy, hogy egy valamit ne csinálj: ne nézz kommenteket! Ezt meg is fogadtam.

Azt is mondja Kárász, hogy „higgyétek el, én már megszoktam, hogy az embereket beskatulyázzák, valamilyen oldalhoz sorolják őket. Ezzel alapvetően soha semmilyen problémám volt.” A műsorvezető tisztában volt vele, hogy miután politikai műsornál dolgozott annak „a kockázata benne volt, hogy a Robira mondanak kígyót-békát.”

Ennél a pontnál megy bele Kárász abba a kérdésbe, hogy ő mint ATV-s műsorvezető alapítványi emberként (akihez a lobbitevékenység kapcsolódik) hogyan került többször ellentmondásos helyzetbe.

A televíziós politikai műsor és az alapítvánnyal együttjáró egyeztetés, az néha adott olyan helyzetet és szituációt, amit nehezen tudtunk megértettetni, elfogadtatni egymással úgy, hogy a munkaadónak is van egy szempontja, amit én tiszteletben tartok, és van egy civil szervezetnek is szempontja, aminek én vagyok az elnöke. Az ötletadója, mondhatom: a motorja. (…) És ezek a feloldhatatlan helyzetek, ha nem is gyakran, de néha-néha előkerültek.