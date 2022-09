Iskolai zaklatás miatt vethette vonat elé magát egy 11 éves gyürei kislány

Szeptember 25-én vasárnap egy Záhony felől érkező vonat elgázolt egy 11 éves kislányt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyürén. A kislány túlélte a gázolást, de súlyos sérüléseket szenvedett. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, azóta is válságos állapotban van. A szon.hu szerint a mozdonyvezető a dudálás és vészfékezés ellenére sem tudta elkerülni a balesetet, aminek következtében a kislány koponyája súlyosan roncsolódott, bokája pedig szilánkosra tört.

A megyei lap információi szerint a szabolcsi faluban hamar az okokat kezdte kutatni mindenki, így merült fel az is, hogy a 11 éves kislány esetleg iskolai zaklatás, bántalmazás elszenvedője volt. A gyermek neveléséért is felelős nagyapa kedden a Borsnak már egyenesen úgy nyilatkozott, hogy unokáját bántalmazták az iskolatársai. Az idős férfi a lapnak elmondta, járt bent az iskolában, ahol jelezte az intézmény vezetésének a problémát, de hiába. Később kiderült, az is bánthatta a gyermeket, hogy az édesanyja a testvéreihez hasonlóan őt is el akarta vinni a faluból, annak ellenére, hogy ő mindig is szeretett ott élni a nagyszüleivel.

A szon.hu a történtek után megkereste az iskolát. Onnan először azt a választ kapták, hogy mivel nem iskolaidőben történt a baleset, nem nyilatkoznak, később azonban mégis reagáltak a történtekre. Iványi Tamás, a gyürei tanintézmény fenntartója, egyben a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség helyi képviselője a lapnak azt mondta, belső vizsgálatot indítottak az ügyben, amely során ki akarják deríteni, hogy valósak-e a az iskolában a kislányt ért zaklatásról, bántalmazásról szóló híresztelések.

A tanintézmény fenntartója azt is elmondta, hogy a kislány családja sok nehézségen ment át és jelenleg is nehéz körülmények között élnek, a nagyszülők azonban így is vállalták, hogy felnevelik az unokáikat. Ennek tükrében gyűjtést indítottak a család támogatására. Iványi elmondta továbbá, ő nem tud róla, hogy a kislány nagyapja járt volna bent az intézményben a fenti panaszokkal.

Közben nemcsak az iskola, de a rendőrség is vizsgálja az eset körülményeit, hogy baleset történt vagy valóban öngyilkos szándékkal lépett a vonat elé a kislány.