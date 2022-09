Videó Újszilváson nem aggódnak a rezsi miatt

A Pest megyei Újszilváson 2002 óta a független Petrányi Csaba a polgármester, akit egy németországi tanulmányút ébresztett rá, hogy a megújuló energiában és az energiafüggetlenségben van a jövő. A közintézmények fűtésének és melegvízellátásnak ma már 90 százalékát a termálkút segítségével biztosítják, és önálló termálkút látja el a nemrég átadott helyi uszodát is. A településnek emellett önálló naperőműve is van, az áramszükségletek durván hatvan százalékát fedezni tudják. A szolgáltatónak eladott áram díjából fizetik az uszoda építésére felvett hitelt, és még jut belőle számos szociális célra is.