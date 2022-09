Videó A vályog nemcsak a múlt, de a jövő alapanyaga is lehet

Az elszálló energiaárak és a nyersanyaghiány miatt egyre nagyobb a kereslet itthon is az olyan alapanyagok iránt, amelyek adott esetben a kert végében is hozzáférhetők. A Deutsche Welle stábja elkísérte egy napjára Bihari Ádám építészt, aki csapatával vályogházak felújítására és építésére szakosodott. Bemutattak egy új technológiát is stábunknak: 3D nyomtatással készítenek vályogépületeket, a világon elsőként.