Videó „Nem lehetett tudni, hogy ha ő hazajön, akkor mi fog történni”

Ezúttal azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy milyen sebeket hordoznak azok emberek, akiket alkoholbeteg szülő(k) neveltek, és hogy hol találhatnak segítségre, hiszen az ellátórendszer elsősorban a szenvedélybetegekre koncentrál, és nem a hozzátartozóikra. Kinga (bár az arcát nem vállalta), nyíltan beszélt nekünk arról, hogy hogyan nyomja rá a felnőttkori kapcsolataira is a bélyegét az apja alkoholizmusa, és hogy hol talált segítségre, hogy megérthesse a saját problémáit is. Közben pár hetes információ, hogy nemzetközi statisztikák szerint Magyarország már vezeti a világranglistát az alkoholisták számában, és az önbevalláson alapuló KSH-s 400-500 ezres számadatokkal szemben mind a WHO mind pedig a Worl Population Review már milliós számokról beszél. A World Population Review konkréten kétmillióról. A Deutsche Welle riportja.