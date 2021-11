Videó Van Magyarországon, ahol attól félnek, hogy az oltás öl

A Borsod megyei Fügödön jártunk, ahol sokan csak ősszel adatták be maguknak a koronavírus elleni oltásokat. Az ok egyszerű: féltek. A rossz szociális körülmények között élő családokban ugyanis elterjedt a tévhit, hogy aki megkapja a vakcinát, meg is halhat. Az interneten olvasott rémhírek ellen egy helyi civil szervezet, az InDaHouse Egyesület vette fel a küzdelmet. Bár fő profiljuk a gyerekek fejlesztése és felzárkóztatása a tanulásban, a problémát látva több körös felvilágosító kampányt indítottak, és helyben oltási időpontokat szerveztek.