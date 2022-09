A nyugdíja nem éri el a 100 ezret, gázszámlája viszont 26 ezerről 118 ezer forintra nő

Arról készített összeállítást az RTL Híradója, hogy a különböző önkormányzatokhoz kik és hányan fordulnak a megemelkedett rezsiköltségek miatt segítséget kérve.

A budaörsi polgármester például egy olyan lakosról beszélt, aki egy 56 négyzetméteres házban él, és azért fordult most az önkormányzathoz, mert a gázszámlája úgy fog 26 ezerről 118 ezer forintra nőni, hogy a nyugdíja nem éri el a 100 ezer forintot. Ezt Witthinghof Tamás azzal egészítette ki, hogy bár meg sem érkeztek a téli rezsiszámlák, a magas infláció miatt hónapok óta egyre több ember kér valamilyen támogatást tőlük. „Olyan is, aki eddig még soha nem kért.” Elmondása szerint „10-15 százalékkal többen érdeklődnek és jelentkeznek az önkormányzatnál segélyek kapcsán. Ők egyébként is nehéz helyzetben élők köréből kerülnek ki.”

A főváros XVIII. kerületében is hasonlóak a tapasztalatok. Szaniszló Sándor polgármester szerint az utóbbi időszakban körülbelül 40 százalékkal többen igényeltek támogatást az önkormányzattól, és még ennél is többen érdeklődnek a lehetőségekről. Az eddigi szociális keretösszeget megkétszerezve, 300 millió forint elkülönítésével készülnek a nehéz hónapokra. Szaniszló azt is mondta, hogyha az lesz a kérdés az önkormányzat számára, hogy egy kevésbé frekventált önkormányzati intézményt becsukjanak-e, akkor ezt ideiglenesen megteszik, azért, hogy a családoknak segítsenek

Józsefvárosban élelmiszer-adományozási rendszer kialakításával készülnek, hogy az infláció miatt leginkább bajba jutott családokat segíteni tudjak. A XV. kerületben új lakásrezsi-támogatási rendszert készítenek elő. A XIX. kerületi önkormányzatnál viszont azt közölték, hogy a költségvetésben még korábban tervezett segélyeken felül semmilyen plusz forrásuk nincsen a várható probléma kezelésére.

Az RTL kereste az ügyben a kormányt, de nem kaptak választ kérdéseikre.