A szakértő szerint rövidesen mindennapos lesz az üzemanyaghiány

Nem tudjuk biztosítani azt a színvonalú üzemanyag-ellátást a benzinkutakon, amelyet a fogyasztók korábban megszokhattak – jelentette ki Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

A szakember szerint az utóbbi hónapokban együtt kellett élni azzal, hogy a kutakon egyes terméktípusokból hiány van, vagy akár a teljes kúton nincsen ellátás. Hozzáteszi, hogy a következő időszakban az is komoly eredmény lesz, ha ezen a színvonalon tudjuk tartani az ellátást, ugyanis Grád Ottó arra számít,

mindennapos lesz az, hogy a kutaknál a vásárlók időnként nem kapnak majd valamelyik üzemanyagtermékből.

A szakember hangsúlyozza, hogy a jelenlegi helyzetben nagy szerep van annak is, hogy az első félévben mintegy 20 százalékkal nagyobb volt a fogyasztás, mikor a korábbi években, hozzátéve, hogy ennek egy jelentős része a külföldiek által megvásárolt üzemanyag volt. A jogszabály változása, melynek értelmében a külföldiek már csak piaci áron vásárolhatnak, Grád szerint remélhetőleg valamelyest visszafogja a fogyasztást.

A napi 50 literes kvótát várhatóan lejjebb kell majd vinni, de már jelenleg is vannak olyan benzinkutak, a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainál is, ahol alacsonyabb a maximális tankolható mennyiség: egyes kutakon legfeljebb 20 liter, független benzinkutakánál pedig valahol ennél is alacsonyabb – magyarázza Grád.

A Balaton környékén tapasztalható krízisről elmondta, hogy általában egy jóval jelentősebb fogyasztás alakul ki az ilyen turisztikai központokban, azonban azt a jelenlegi logisztikai kapacitásokkal nem tudjuk kezelni, hogy a keresletnek megfelelően többletkészlet kerüljön beszállításra egy-egy régióba.

Ezért is kérjük azt a vásárlóktól, hogy inkább induljanak el tele tankkal a városokból a Balatonra

– teszi hozzá.