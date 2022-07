Nagy fekete füsttel égett a pápai MÉH-telep

Több állat is elpusztult a tűzben Mezőtúrnál

Nagy tűz ütött ki Pápán szerda délután, olvasónk hívta fel a figyelmet a történtekre. A helyi Pápa és Vidéke portál szerint a Győri úton csaptak fel a lángok. Csondor Henrietta tűzoltó hadnagy, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt mondta a lapnak, egy MÉH-telepen ütött ki a tűz.

A pápai hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, négy oldalról vízsugárral oltották a lángokat, munkagép is segítette munkájukat. Csakhamar sikerült is körülhatárolni a tüzet, megakadályozva a továbbterjedését. Olvasónktól videót is kaptunk a tűzről, azt itt nézheti meg: