Jaksity György: Az igazi baj az, hogy bátorság kell már ahhoz is, hogy elmondja valaki a véleményét

Kedden beszédet mondott Jaksity György, a Concorde Értékpapír Zrt. igazgatóságának elnöke a Corvinus Egyetem diplomaosztó rendezvényén. A kiszivárgott, kemény hangvételű beszédben többek között azt mondta a hallgatókat: ragadják meg esélyeiket, küzdjenek a valódi magyar demokráciáért és egy szabad Magyarországért.

A Közgazdaságtudományi Egyetemen (mai nevén a Corvinuson) 1991-ben diplomázott közgazdász-üzletember a nagy visszhangot generáló felvétel nyilvánosságra kerülése után a 444.hu-nak azt mondta, a diplomaosztón mondott beszédét kifejezetten a hallgatóságnak szánta. Hozzátette: 2019 nyarán is tartott tartalmilag nagyon hasonló beszédet az egyetemen. Majdnem 10 percig tapsoltak utána a hallgatók – idézte fel az üzletember.

Már három évvel ezelőtt is az a benyomása volt, hogy a jelenlévő oktatók nem hogy az általa elmondott beszéd egészét, de egyes mondatokat sem mertek volna felvállalni az egyetemi nyilvánosság előtt.

Azt éreztem, hogy vannak, akik mélyen egyetértenek velem, de soha nem mernék nyilvánosan elmondani ezeket a gondolatokat. Szívszorító volt.

Jaksity azt is elmondta a 444-nek, hogy erősen meglepődne, ha a jövőben is kapna még hasonló felkérést. Elárulta azt is, hogy 2019-ben és idén is előre leadta a beszédét, „de nem érkezett rá reakció.”

Szerinte nem meglepő, hogy az üzleti szférában kevesen vállalják fel a véleményüket, még akkor is, ha az – mint az ő esetében – nem elsősorban, vagy nem kizárólag politikai, hanem gazdasági kérdésekről szól.

Az oka ennek az, hogy még azoknak is sok kockáztatnivalójuk van, akik nem a rendszer által lettek pénzügyileg sikeresek. Az emberek Jaksity szerint sok helyzetben okkal félnek, és ez a hozzá befutott rengeteg üzenetből és hívásból is kiolvasható.

Az egyik üzenet így szólt: az igazi baj az, hogy bátorság kell már ahhoz is, hogy elmondja valaki a véleményét. Ebben minden benne van.

Szerinte azért nem lehet szemrehányást tenni, mert az emberek figyelmét az köti le, mi lesz holnap vagy azután, hogy a saját életük és családjuk sorsa érdekli őket igazán, és kevesebb erejük marad azzal foglalkozni, mi történik évek múlva, és mi történik a tágabban vett környezetükben. Ez természetes emberi reflex.

