Gulyás és Schiffer egyetértően osztották ki a nyugatot Tusványoson

Magyar miniszter, volt pártvezető és egykori román miniszterelnök fejtették meg, mi lesz Európa sorsa.

Elkezdődött Tusnádfürdőn a Bálványosi Szabadegyetem, a magyar jobboldal éves rendes politikai seregszemléje, amin azért fiatalos, zenei programok is vannak. A két tulajdonnév összevonásával Tusványosnak is nevezett rendezvényen sok pódiumbeszélgetés is megesik, amiken a Fidesz-politikusok és a párt holdudvara magyarázza el a döntések mozgatórugóit, nem mellesleg Orbán Viktor kormányfő is el szokott látogatni ide egy programbeszéd erejéig.

Az egyik első nagyobb esemény egy olyan beszélgetés volt, amin többek közt részt vett Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, Schiffer András ügyvéd, volt LMP-elnök, sőt Ludovic Orban volt román kormányfő is. A Telex helyszíni tudósítása szerint a következő volt az ankét témája:

Quo vadis Európa? – Hogyan tovább, Európa?

Gulyás először arról beszélt, Európa elveszíti versenyképességét az Oroszország elleni szankciókkal. Persze egyértelmű az orosz agresszió, de azért mégse kéne a kereskedelmi szálakat megsemmisíteni az oroszokkal, sőt az energiaszankciók kifejezetten hibás döntések voltak a miniszter szerint.

Ludovic Orban az orosz dezinformációs kampányokról beszélt, illetve hogy az Európa-ellenes mozgalmakat hogy támogatja Moszkva. Orban szerint sebezhető Európa, hisz a nyersanyagok Oroszországból és Kínából jönnek (példának az e-autókhoz elengedhetetlen kobaltot hozta fel, amiből Kínának van a legtöbb). Szerinte ráadásul az orosz lakosság jobban tűri a nélkülözést, mint a nyugati, ez is előny Moszkvánál. Hozzátette, az oroszoknak könnyebb, mert kézi vezérlés működik, Európa viszont sokszereplős, sok vita árán halad előre egyes ügyekben.

Orban végül arra jutott, nem lehet engedni az orosz zsarolásnak, mert akkor rosszabb lesz a helyzet.

Schiffer András szerint a járvány idején kellett volna leválni a globális ellátási láncokról, valamint diverzifikálni az energiabeszerzést. Schiffer sokat beszélt a szuverenitásról: szerinte Európának szuverén államok együttműködéseként kell mozognia, mert így ellenállóbb a multiknak. Hozzáfűzte, egész Európa szuverenitását meg kell őrizni, Észak-Amerikával szemben is.

Gulyással kvázi egyetértettek abban, hogy ugyan Oroszország erőszakkal lerohant egy államot, de közben a Nyugat a saját lakóit sanyargatja a szankciókkal.

Gulyás szerint az uniós szerződéseket objektíven kéne értelmezni. Ezután odaszúrt az „ellenzék baloldali részének”, ami az EU-nál is rosszabb partner, mivel mindent megtesz, hogy az országnak járó források ne jöjjenek be, tehát ne legyen pedagógus- és egészségügyi béremelés.

Schiffer a nyugat elbukott kulturális imperializmusáról beszélt, hozzátéve, a világ tíz legnépesebb országából kilenc nincs a nyugat mögött. Szerinte a nyugat zöldülési folyamatának levét a kelet és a dél issza meg. Gulyás megjegyezte, Schiffer kimondhat itt olyasmiket, amiket ő pozíciója miatt kevéssé, de este egy sör mellett már rápakolna egy lapáttal. Imperialistázással átszőtt évődésük után Schiffer azt mondta, az uniós korrupciós állásfoglalásokban, jelentésekben „blődségek és közhelyes ostobaságok vannak”, a támogatások pedig járnak az országnak.

Végül elmondta a volt LMP-vezető, hogy a kulturális észak imperializmusa Kína és India felemelkedésével véget ért, Közép-Európának pedig össze kell fogni, hogy ne igya meg a levét.