Medvetámadástól féltik a tusványosi fesztiválozókat

Két anyamedvét és a bocsaikat, összesen nyolc egyedet már a múlt héten elszállítottunk, rendszeresen jártak a város környékén. Ahogy egyre merészebbek lettek, a szakértői csapatunk a befogás mellett döntött, elaltattuk, majd elvittük őket a vadásztársaság kezelésében lévő legtávolabbi erdős területre

– árulta el a Blikknek Butyka Zsolt, tusnádfürdői polgármester.

A fenyvesek által körülvett Tusnádfürdőn – ahol a kedden kezdődött az idei bálványosi szabadegyetem – visszatérő probléma a környékre „kukázni” járó medvék jelenléte, több incidens, támadás is történt az elmúlt években, mivel azonban már tilos kilőni a túlszaporulatot, mindent meg kell tenni, hogy a vendégek még véletlenül se találkozzanak az állatokkal. A polgármesteri hivatal és a vadőrök felkészültek a helyzet kezelésére – írja a Blikk. Ezek az állatok egyébként chippel ellátottak, emellett irtották a bozótost is, hogy még átláthatóbb legyen a környék. Az egész rendezvény, így Orbán Viktor beszéde alatt is vadőrök dolgoznak a tábor területén, biológusok és egy speciális önkormányzati csapat is monitorozza a vadállatok mozgását.

Butyka Zsolt a lapnak elmondta, már két hónapja folyamatosan figyelték a vadállatokat, amelyek alapvetően kerülik ugyan a nagy tömegeket, de ha túl közel kerülnek hozzájuk, akkor baj lehet.

„Egy közepesen fejlett medve képes megölni egy 600 kilós marhát, és el is tudja vinni magával. Tehát egy emberrel nem akadna különösebb gondja. Ám általában nem megölni akarja az embert, inkább csak rendre utasítani, például egy pofonnal. De ez sosem véletlen: csak abban az esetben történik konfliktus, ha az ember kiharcolja, ha az ember tesz érte” – mondta a Blikknek a medveleseket üzemeltető Szin János, a medveles.hu vezetője, aki immár hat esztendeje él a környéken és szervez egyénre szabott túrákat a magyaroknak.

A Blikk megkérdezte a kormányfő védelmét külföldön is ellátó Terrorelhárítási Központot, hogyan készül egy esetleges medvetámadásra. A válasz alapján kijelenthető, a TEK nem készül állatkilövésére, inkább a helyi szakembereknek kell résen lenniük. Persze, elsődleges a miniszterelnök biztonsága. „Szükséges kiemelni, hogy a személyvédelem biztosítása viszonosság alapján a fogadó ország feladata, amely köteles a védett személy védelmének, szabadságának és méltóságának, illetve a védett delegáció mozgásának és közlekedésének veszélyeztetettségnek megfelelő biztosítására” – írta a lapnak a kommunikációs osztály.

Kiemelt kép: Résztvevők a 31. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor nulladik napján az erdélyi Tusnádfürdőn 2022. július 19-én. MTI/Veres Nándor