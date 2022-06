12 évet kapott a menyasszonyát megszurkáló és jeges Dunába lökő fiatal

Tizenkét év fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztésre ítélte a Fővárosi Törvényszék azt a fiatalt, aki bántalmazta, majd a jeges Dunába lökte a menyasszonyát.

A cselekmény idején 15 éves fiú jegyben járt egy lánnyal. Az ítélet szerint 2018 elején több alkalommal is megverte,és megszurkálta a nőt, aki nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A fiatal többször is megöléssel fenyegette a párját, egy alkalommal pedig a jeges Dunába is belökte őt.

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint a fenti cselekmény miatt házi őrizetbe került fiú megismerkedett egy másik, kiskorú lánnyal, akivel szerelmi viszonyba bonyolódott. A kezdeti kedvesség és figyelmesség után a fiú egyre többször veszekedett a fiatal lánnyal, ekkor trágár szavakkal szidalmazta, megütötte és minden alapot nélkülözve féltékenykedett.

A lány szakított vele, ezt azonban a férfi nem akarta tudomásul venni, ezért hol a lány, hol pedig önmaga megölésével fenyegetőzött. 2019 augusztusában levágta magáról a nyomkövetőt és egy bicskával átment a lányhoz, hogy beváltsa a korábbi fenyegetéseit.

A helyszínen a lányt, valamint az őt védeni próbáló édesanyját is többször megszúrta, aztán magát is több alkalommal megsebezte. A büntetés kiszabása során a bíróság enyhítő körülményként értékelte az időmúlást, a fiatal részbeni beismerését, azt, hogy az emberölési cselekmény kísérleti szakban maradt, valamint részben azt, hogy az egyik cselekmény elkövetésekor 16 év alatti fiatal volt.

Súlyosító körülményként vette figyelembe a bíróság ugyanakkor a részben folytatólagos elkövetést, valamint a többszörös minősülést. Az ítélettel szemben az ügyészség súlyosításért, míg az elkövető és védője enyhítésért fellebbezett.