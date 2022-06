A magyar kormány elküldte a válaszokat a jogállami mechanizmus kérdéseire

Szokásunkhoz híven időben megküldtük a válaszunkat a Bizottság jogállamisági kondicionalitás levelére. A Kormány számára mindig is fontos volt a lojális együttműködés és a kölcsönös tiszteleten alapuló konstruktív párbeszéd. A Bizottság minden kérdésére maradéktalanul és szakmai igényességgel válaszoltunk most is, annak ellenére, hogy bizonyos pontokban megalapozatlannak találtuk a brüsszeli aggályokat. Mi továbbra is maradunk az egyenes és igényes szakmai párbeszédnél. Készen állunk a tárgyalásra és a megegyezésre!