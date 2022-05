Volner János Huxit Pártra nevezi át a pártját, amely el sem indult a választáson

Új nevet kapott a papíron még működő Volner Párt, mely ezentúl Huxit Pártként folytatja a politizálást – írta Facebook bejegyzésében Volner János.

A Volner Párt életének első, másfél éves szakasza a mai nappal lezárult. A jövőben – jelezve következő, nagy célunkat – Huxit Párt néven folytatjuk tovább. Legfontosabb célunk, hogy elérjük Magyarország kilépését az Európai Unióból

– indokolta meg az elnevezést Volner, aki szerint a társadalmilag és gazdaságilag is hanyatló Európai Unió „összeomlása elkerülhetetlen, már csak az a kérdés, hogy minket is maga alá temet-e, vagy időben kilépünk.”

Volner pártja utoljára akkor hallatott magáról, amikor januárban bejelentette, hogy nem indul az áprilisi országgyűlési választásokon, mivel még nem érnék el az öt százalékot, és ezzel „a balliberálisok” malmára hajtanák a vizet. Mint ismeretes, Volner János korábban a Jobbik képviselője és alelnöke is volt, majd átlépett a Mi Hazánkba, de onnan is hamar távozott, és aztán azzal tűnt fel, hogy a Fidesznek kedvező törvényjavaslatokat terjesztett be a parlamentben.