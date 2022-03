Három nap alatt 84-en haltak meg Covid következtében

Az elmúlt három napban 5223 új koronavírusos fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 844 581 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – közölte hétfőn a kormányzati tájékoztató honlap.

Elhunyt 84 többségében beteg, így az elhunytak száma 45 342 főre emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 1 699 172 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 100 067 főre csökkent. 1887 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 60-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 401 980 fő, közülük 6 186 269 fő a második, 3 841 840 fő a harmadik, 256 021 fő már a negyedik oltását is felvette. A regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz, csütörtöktől-szombatig pedig újabb oltási akció lesz. Az oltásra továbbra is kiemelten várjuk az oltatlanokat és azokat is, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat.

A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már 4 hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80-90 százalékra emelhető a védettség – írták. Az oltás felvétele a kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál és a házi gyermekorvosoknál továbbra is lehetséges.