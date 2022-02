Ellenzéki lapot hamisítottak fideszessé

A kvázi szamizdat lap eddig az ellenzék térfelén mozgott, a hamis változat viszont fideszes tartalmat nyom.

A Nyomtass te is! nevű, szamizdatszerű, a kormányt olykor támadó nyomtatványt egy az egyben lemásoló, ám meglehetősen Fidesz-barát lapot dobtak be óbudai postaládákba – értesült a 444. A megtévesztő lap a III. kerületi ellenzéki vezetést és Szabó Tímea ellenzéki képviselőjelöltet támadja. L. László János, a Nyomtass te is! alapító-főszerkesztője azt mondta a 444-nek, ez az egész

Nevetséges, undorító. Képtelenek tisztességesek lenni.

L. László szerint feljelentésen gondolkoznak – hisz le van védetve a fejlécük –, bár nincs a kamu kiadványnak impresszuma, nem egyszerű így megtalálni a tettest (később közleményt is kiadtak, megteszik a feljelentést). A 444 felidézi, a Nyomtass te is! azért jött létre, mert a vidéki hírfogyasztók szinte már csak az állami propagandából tudnak tájékozódni. Ez a lap ezért összefoglalja a főbb, a propagandában nem megjelenő híreket, történéseket.

A kampány élesedésével egyre több helyen, egyre nagyobb példányszámban terjesztik a lapot, a következő hétvégén kétezer aktivistájuk indul majd útnak a falvakba.