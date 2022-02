Tiltakozó akcióba kezdett a Greenpeace a Fertő tónál

Demonstrációba kezdtek szerda hajnalban a Greenpeace aktivistái a Fertő tavi gigaberuházás felé vezető úton. A tiltakozáson használt molinókon az a szöveg olvasható:

Elég a természetpusztításból.

A szervezet a békés demonstrációjához megnyerte Udvaros Dorottya színművésznőt is, aki a Greenpeace nagyköveteként csatlakozott az akcióhoz.

Bámulattal tölt el az élet, ami évmilliók alatt kialakult ezen a Földön. Az emberiség kreativitása és fantáziája lenyűgöző módon teljesedett ki az elmúlt évszázadokban. Megmutattuk az erőnket, és most mutassuk meg azt is, hogy milyen alázatosak tudunk lenni, hogy mennyi tisztelet van bennünk a földi élet iránt. Önmagunkért is.